انطلاق محاكمة تاريخية بشأن المناخ في أمريكا

بدأت المحاكمة الأولى المتعلقة بالتغير المناخي في الولايات المتحدة، أمس الإثنين، في مونتانا؛ للنظر في دعوى رفعها ستة عشر شابًا ضد الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد؛ متهمين إياها بانتهاك حقهم الدستوري في "بيئة نظيفة وصحية".

وتحظى القضية التي يطلق عليها اسم "هيلد ضد مونتانا"، بمتابعة دقيقة لأن نتيجتها قد تدعم دعاوى قضائية أخرى مرفوعة في أنحاء مختلفة من البلاد، تستهدف قطاعات تعتمد على الوقود الأحفوري والسلطات على حد سواء.

يقول المدعون الستة عشر، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 22 عامًا، إن "الآثار الخطيرة للوقود الأحفوري وأزمة المناخ" أضرت بهم، في ظل "حساسية خاصة" للأطفال على هذه الآثار السلبية المتفاقمة.

وروى المدعي الرئيسي ريكي هيلد، الذي تمتلك عائلته مزرعة في شرق مونتانا، كيف تأثر أسلوب حياتهم العائلي بشكل مباشر بحرائق الغابات ودرجات الحرارة القصوى والجفاف في هذه الولاية التي تشتهر بمناظرها الخضراء.