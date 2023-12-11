مسودة اتفاق كوب 28 تدعو لـ"خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري"

نصت المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، على الدعوة إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" باعتباره المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحترار العالمي.

ويدعو النص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري، واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن وحتى سنة 2050 وحواليها وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم".