مسودة اتفاق كوب 28 تدعو لـ"خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري"
نصت المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، على الدعوة إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" باعتباره المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحترار العالمي.
ويدعو النص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري، واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن وحتى سنة 2050 وحواليها وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم".
وفيما يتعلق بالفحم، يدعو النص إلى "الحد بسرعة من الفحم المستخدم دون احتجاز الكربون" فضلًا عن "فرض قيود على التصاريح الممنوحة لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم".
وتتطرق المسودة أيضًا إلى الطاقة النووية وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه "من أجل تحسين الجهود المبذولة للاستعاضة عن الوقود الأحفوري دون احتجاز (الكربون) في أنظمة الطاقة".
ويتضمن النص هدف مضاعفة الطاقات المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم، ومضاعفة معدل التحسن في كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030.