الجفاف يهدد الغابات وحيوانات بالانقراض في المغرب
أعلن مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، عبدالرحيم الهومي، الأربعاء، أن التغيرات المناخية التي تجتاح العالم تؤثر سلبا على غطاء الغابات في البلاد، وتهدد عددا من الحيوانات بالانقراض.
وقال الهومي إن "من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الغطاء الغابوي في المغرب، تدني معدل نمو المنظومات الغابوية ومنتوجاتها، كالخشب الفليني، والنباتات العطرية والطبية"، مضيفا أن "معدل إنتاج خشب الأرز شهد انخفاضا بنسبة 50% في العشرية الأخيرة مقارنة بفترة السبعينيات، وأن معدل إنتاج الفلين عرف هو الآخر انخفاضا بنسبة 50% خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تراجع المداخيل الغابوية التي تساهم بشكل فعال في تنمية المناطق القروية الغابوية".
وأفاد بأن "الحرائق وحدها التهمت منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي إلى نوفمبر الحالي 6610 هكتارات على الصعيد الوطني، رغم أن 60 في المئة من هذه المساحة عبارة عن أعشاب ثانوية".
وذكرت منصة (جلوبال فورست ووتش) العالمية لمراقبة أوضاع الغابات، في وقت سابق، أن المغرب كان يملك 406 آلاف هكتار من الأراضي المغطاة بالأشجار في 2010 تمتد على مساحة تزيد قليلا على 0.98 في المئة من مساحته البرية.
وفي عام 2022، فقد المغرب 12 ألف هكتار من الغطاء الحرجي، ووفقا لبيانات المنصة، فقد المغرب 54.6 ألف هكتار من الغابات في 2001 و2022، أي بانخفاض 8.4 في المئة من غطاء الغابات منذ عام 2000.
ضغوط طبيعية وبشرية
تتمثل التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب، على غرار عدد من دول العالم، في فترات جفاف طويلة ومتوالية، أو فيضانات أحيانا، ما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، كما أن الجفاف وموجات الحرارة التي باتت طويلة في السنوات الأخيرة، تعد السبب المباشر في اشتعال حرائق الغابات.
وشب أكثر من 222 حريقا في غابات المغرب فقط منذ مطلع 2023 وحتى أواخر يوليو/تموز الماضي، حسب إحصائيات سابقة للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وذكر الهومي أنه "بالإضافة إلى كل هذا، هناك مشاكل التصحر وانجراف التربة، إذ تعاني بعض المناطق من زحف الرمال، وأن هناك ضغطا متزايدا من طرف السكان على الثروة الغابوية، ما يؤدي إلى الاستنزاف المفرط للغطاء النباتي لتلبية احتياجات السكان من الأراضي الزراعية والموارد الخشبية والعلف للماشية، ما يسبب هشاشة التربة".
انقراض حيوانات نادرة
وأشار الهومي إلى "جانب آخر مهم من تأثيرات التغيرات المناخية في المغرب هذه المرة على الثروة الحيوانية"، موضحا أن المغرب فقد خلال القرن الماضي ثمانية أنواع من أروع الثدييات، منها أسد الأطلس والنمر والفهد والعناق والمها والأُيَّل، وتوجد حاليا عشرات الأنواع على حافة الانقراض بسبب تدمير موائلها، مثل الضربان والضبع المخطط وأنواع من الغزال تسمى غزال مهر وغزال أغيس الجبلي والفنك والفقمة".
وأطلق العاهل المغربي محمد السادس في 2000 مبادرة لحماية الغطاء الحرجي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في خلق شراكة مع المجتمعات المحلية وجعلها "الشريك الأول في التدبير"، وذلك عن طريق تشكيل أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات، ووضع برامج تشاركية من أجل حماية 50 ألف هكتار من الأشجار المغروسة سنويا.
وأوضح الهومي أن هذه الاستراتيجية من شأنها "استدراك ما يعادل 30 عاما من تدهور الغطاء الغابوي في أفق 2030، عبر استعادة 133 ألف هكتار من هذا الغطاء، من خلال تشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار في أفق 2030، عن طريق غرس أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية، وأن هذه التدابير ستمكن من خلق أكثر من 28 ألف فرصة شغل مباشر، وأن يتم تتبع الغابات المحروقة سنويا عن طريق الأقمار الصناعية "لتقييم نجاح عمليات التشجير، وبرمجة تدخلات تقنية إضافية إذا دعت الضرورة لذلك".