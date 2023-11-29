الجفاف يهدد الغابات وحيوانات بالانقراض في المغرب‎

أعلن مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب، عبدالرحيم الهومي، الأربعاء، أن التغيرات المناخية التي تجتاح العالم تؤثر سلبا على غطاء الغابات في البلاد، وتهدد عددا من الحيوانات بالانقراض.

وقال الهومي إن "من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الغطاء الغابوي في المغرب، تدني معدل نمو المنظومات الغابوية ومنتوجاتها، كالخشب الفليني، والنباتات العطرية والطبية"، مضيفا أن "معدل إنتاج خشب الأرز شهد انخفاضا بنسبة 50% في العشرية الأخيرة مقارنة بفترة السبعينيات، وأن معدل إنتاج الفلين عرف هو الآخر انخفاضا بنسبة 50% خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تراجع المداخيل الغابوية التي تساهم بشكل فعال في تنمية المناطق القروية الغابوية".

وأفاد بأن "الحرائق وحدها التهمت منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي إلى نوفمبر الحالي 6610 هكتارات على الصعيد الوطني، رغم أن 60 في المئة من هذه المساحة عبارة عن أعشاب ثانوية".

وذكرت منصة (جلوبال فورست ووتش) العالمية لمراقبة أوضاع الغابات، في وقت سابق، أن المغرب كان يملك 406 آلاف هكتار من الأراضي المغطاة بالأشجار في 2010 تمتد على مساحة تزيد قليلا على 0.98 في المئة من مساحته البرية.