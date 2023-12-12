دعوة لإدراج أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة في مفاوضات المناخ
دعا برنامج الأمم المتحدة للعمل المناخي إلى إدراج أصوات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المفاوضات المتعلقة بالمناخ، وذلك خلال فعاليات "كوب28".
وسلطت جولة نفذها سفير النوايا الحسنة الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل المناخي مايكل حداد، خلال مؤتمر COP28 بدبي، الضوء على الحاجة الكاملة لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في محادثات المناخ.
وبدأت الجولة بجوار مدخل مزرعة إكسبو، وانتهت خارج جناح المرأة في المنطقة الخضراء، حيث كان في استقبال المشاركين الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري، وفقاً لبيان صحفي وصل "إرم نيوز" نسخة منه.
وقال الدردري، إن المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المفاوضات والإجراءات المتعلقة بالمناخ أمر أساسي لتحقيق العدالة، ومحوري لقيادة حلول مناخية فعالة ومستدامة.. ومن خلال تمكين ومشاركة جميع شرائح المجتمع، يمكننا تعزيز المزيد من الشمولية، وتصميم إستراتيجيات للتصدي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.
كما سلطت الجولة الضوء على رحلة مايكل حداد الملهمة؛ إذ أصيب بالشلل من الصدر إلى الأسفل عندما كان في السادسة من عمره، وقيل له إنه لن يتمكن أبدًا من الوقوف أو المشي بشكل مستقل، لكنه تحدى الصعاب، وابتكر طريقته الفريدة في المشي منتصبًا، بشكل مستقل، بمساعدة هيكل خارجي بسيط وزوج من العكازات.
ومنذ عام 2013، يلجأ مايكل للمشي لتسليط الضوء على التحديات البيئية الحرجة في وطنه لبنان، وفي كافة أنحاء المنطقة العربية والعالم.
وعين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حداد كسفير إقليمي للنوايا الحسنة للعمل المناخي في عام 2019، وهو يستعد حاليًا لأكبر تحد يشرع فيه حتى الآن، وهو السير لمسافة 100 كيلومتر في الدائرة القطبية الشمالية، للفت الانتباه إلى ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي باعتباره أحد أخطر مظاهر تغير المناخ، وللدعوة إلى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة.