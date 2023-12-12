دعوة لإدراج أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة في مفاوضات المناخ

وقال الدردري، إن المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المفاوضات والإجراءات المتعلقة بالمناخ أمر أساسي لتحقيق العدالة، ومحوري لقيادة حلول مناخية فعالة ومستدامة.. ومن خلال تمكين ومشاركة جميع شرائح المجتمع، يمكننا تعزيز المزيد من الشمولية، وتصميم إستراتيجيات للتصدي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

كما سلطت الجولة الضوء على رحلة مايكل حداد الملهمة؛ إذ أصيب بالشلل من الصدر إلى الأسفل عندما كان في السادسة من عمره، وقيل له إنه لن يتمكن أبدًا من الوقوف أو المشي بشكل مستقل، لكنه تحدى الصعاب، وابتكر طريقته الفريدة في المشي منتصبًا، بشكل مستقل، بمساعدة هيكل خارجي بسيط وزوج من العكازات.

ومنذ عام 2013، يلجأ مايكل للمشي لتسليط الضوء على التحديات البيئية الحرجة في وطنه لبنان، وفي كافة أنحاء المنطقة العربية والعالم.