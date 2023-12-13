ترحيب دولي باتفاق كوب28: قرار تاريخي ورسالة حاسمة

بوصفه بـ "التاريخي" و"الخطوة المهمة والحاسمة"، رحب مسؤولون وناشطون حول العالم بتبني مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.

وعند افتتاح الجلسة العامة الختامية، تبنى المندوبون القرار الذي أعدّته الإمارات وقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين.

وأشاد سلطان الجابر، رئيس المؤتمر، بالاتفاق الذي وافقت عليه حوالي 200 دولة ووصفه بأنه "حزمة تاريخية" من التدابير التي تقدم "خطة قوية" للتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وأضاف الجابر أن دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في التوسط في أول اتفاق للمناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.

مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فوبكه هوكسترا قال: "لقد حققنا ما خططنا للقيام به، وهو إبقاء معدل 1.5 درجة مئوية في متناول اليد والإشارة إلى بداية نهاية الوقود الأحفوري".