الثلوج تشل حركة السير شمال الجزائر
تشهد الجزائر، منذ صباح اليوم الأربعاء، تساقط الثلوج لاسيما في المناطق الشمالية، الأمر الذي أدّى إلى إغلاق الطرقات وشل حركة السير بين تيزي وزو والبويرة في منطقة القبائل.
وقال مصدر في ديوان الأرصاد الجوية الجزائري إنّ تساقط الثلوج بدأ منذ ساعات الصباح الأولى ويُنتظر أن يستمر على المرتفعات خاصة في محافظات البويرة وتيزي وزو والمدية وسطيف.
وأشار المصدر إلى أن سمك الثلوج يتراوح بين 10 و20 سنتمترا، محذرا من تساقط ثلوج كثيفة إلى غاية منتصف يوم غد الخميس.
من جانبها أعلنت مصالح الدرك الوطني عن أنه تم تسجيل إغلاق الطرقات بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة، التي عرفتها المحافظات الشمالية.
وقال الدرك على "فيسبوك": "الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين محافظتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق بسبب تراكم الثلوج، إضافة إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين محافظتي تيزي وزو وبجاية على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن/تيزي وزو، مغلق بسبب تراكم الثلوج".
وأضاف: "ثلوج كثيفة تتساقط على الطريق السيارة الرابطة بين الشمال والجنوب، على مستوى بلدية بن شكاو محافظة المدية.. أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالبرواقية تعمل على تسهيل حركة المرور هناك".