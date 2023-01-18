الثلوج تشل حركة السير شمال الجزائر

تشهد الجزائر، منذ صباح اليوم الأربعاء، تساقط الثلوج لاسيما في المناطق الشمالية، الأمر الذي أدّى إلى إغلاق الطرقات وشل حركة السير بين تيزي وزو والبويرة في منطقة القبائل.

وقال مصدر في ديوان الأرصاد الجوية الجزائري إنّ تساقط الثلوج بدأ منذ ساعات الصباح الأولى ويُنتظر أن يستمر على المرتفعات خاصة في محافظات البويرة وتيزي وزو والمدية وسطيف.

وأشار المصدر إلى أن سمك الثلوج يتراوح بين 10 و20 سنتمترا، محذرا من تساقط ثلوج كثيفة إلى غاية منتصف يوم غد الخميس.

من جانبها أعلنت مصالح الدرك الوطني عن أنه تم تسجيل إغلاق الطرقات بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة، التي عرفتها المحافظات الشمالية.