تعد الصين ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة وغالبا ما تعد استراتيجيتها المناخية الرامية إلى تحقيق تحييد أثر انبعاثات الكربون حاسمة لمستقبل الكوكب.

ما الكمية التي تصدرها الصين؟

في العام 2021، أطلقت الصين 14,3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفق بيانات لمعهد بوتسدام لبحوث آثار تغير المناخ استنادا إلى أرقام أداة "كلايمت ووتش".

وهذا الرقم يجعل من الصين أكبر مصدر للانبعاثات في العالم. ومع الأخذ في الاعتبار الانبعاثات التراكمية للبلدان، تظهر الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وتؤكّد الوكالة الدولية للطاقة أن لا "سيناريو معقولا" يمكن من خلاله حصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة من دون الصين.

من أين تأتي الانبعاثات؟

تفيد الوكالة الدولية للطاقة بأن الفحم هو مصدر نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين التي تولد من خلاله 60 % من حاجاتها من الكهرباء.

والصناعة مسؤولة عن 36 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حين يساهم قطاع النقل بنسبة 8 % والبناء بنسبة 5 %.

وتعمل الصين على زيادة قدراتها لتوليد الطاقة المتجددة بوتيرة قياسية، خصوصا الطاقة الشمسية، لكن الأخيرة لم تلب حتى الآن سوى الطلب المتزايد على الكهرباء، أي أنها لم تحل مكان قدرات أحفورية.