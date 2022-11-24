تقنية جديدة ستوفر الطاقة الحرارية النظيفة من أعماق الأرض

وأضاف هودي: "إجمالي محتوى الطاقة الحرارية المخزنة تحت الأرض يتجاوز طلبنا السنوي على الطاقة ككوكب بمعامل المليار".

وتابع المسؤول قائلاً: "لذا فإن الاستفادة من جزء صغير من ذلك يعد أكثر من كافٍ لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في المستقبل المنظور".

ومن غير الواضح أين سيتم حفر الثقب الأول أو تكلفة التكنولوجيا، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أنها قد تصل إلى عدة مليارات.

و"يتم حالياً تطوير أداء منصة الحفر Quaise للوصول إلى الحرارة الأرضية لأميال أسفل سطح الأرض"، بحسب ما قاله هودي.

وتهدف Quaise Energy إلى الحصول على أول منصة حفر مباشرة بحلول عام 2024، والتي ستنفذ أول آبار تنتج ما يصل إلى 100 ميغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2026.

وتسعى الشركة كذلك من وراء مشروعها إلى إعادة استخدام محطات الطاقة الأحفورية بحلول عام 2028، مما يوفر طاقة نظيفة حول العالم.

وهذا العام، حصلت بالفعل على تمويل بقيمة 52 مليون دولار لمساعدتها في إخراج أول منصة حفر من الإطار النظري.

ومن المحتمل جدًا أن يكون المصنع الأول للشركة في غرب الولايات المتحدة، لكنها تهدف إلى جلبها لكافة أنحاء العالم.

وقال هودي: "خطتنا الحالية هي حفر الثقوب الأولى في الميدان في السنوات القليلة المقبلة، وبينما نواصل تطوير التكنولوجيا للحفر بشكل أعمق، سنستكشف أيضًا مشاريعنا التجارية الأولى للطاقة الحرارية الأرضية في الأماكن الضحلة".

وتم تطوير تقنية الحفر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية وتم إثباتها في المختبر من خلال حفر حفرة في البازلت.

ويعمل النظام أولاً باستخدام الحفر الدوار التقليدي للوصول إلى 1.8 ميل (3 كيلومترات) وصولاً إلى صخور الطابق السفلي - طبقة من الصخور البلورية تقع فوق عباءة الأرض.

ثم يتحول إلى منصة الحفر المصممة خصيصًا والتي تولد موجات عالية من الطاقة من المليمتر (بالقرب من الموجات الدقيقة في الطيف الكهرومغناطيسي).

وحاليًا، فإن أعمق حفرة تم حفرها حتى الآن هي بئر "كولا" Kola المهجورة في منطقة Pechengsky بروسيا والتي يصل عمقها إلى 7.6 ميل.

واستغرق حفر بئر "كولا" قرابة 20 عامًا لأن المعدات التقليدية مثل لقم الثقب الميكانيكية لا يمكنها تحمل الظروف في تلك الأعماق.