تقنية جديدة ستوفر الطاقة الحرارية النظيفة من أعماق الأرض
إجمالي محتوى الطاقة الحرارية المخزنة تحت الأرض يتجاوز الطلب السنوي على الطاقة ككوكب بمعامل المليار
كشفت شركة أمريكية أن الاستفادة من إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية عن طريق التنقيب لمسافة 12.4 ميل في الأرض "أكثر من" تلبية احتياجات البشرية من الطاقة.
وستستخدم شركة ناشئة في ماساتشوستس تدعى Quaise Energy أسسها مات هودي، منصة حفر خاصة لتبخير الصخور للاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية.
وقال هودي، إن هذه الحرارة الموجودة تحت أقدامنا يمكن أن توفر ما يكفي من الطاقة النظيفة والمتجددة لتلبية الطلب العالمي والمساعدة في الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأوجز هودي، الشريك المؤسس ومدير المشروع في Quaise Energy، التكنولوجيا المرتقبة أثناء حديثه في TEDX Boston هذا الشهر، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وأضاف هودي: "إجمالي محتوى الطاقة الحرارية المخزنة تحت الأرض يتجاوز طلبنا السنوي على الطاقة ككوكب بمعامل المليار".
وتابع المسؤول قائلاً: "لذا فإن الاستفادة من جزء صغير من ذلك يعد أكثر من كافٍ لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في المستقبل المنظور".
ومن غير الواضح أين سيتم حفر الثقب الأول أو تكلفة التكنولوجيا، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أنها قد تصل إلى عدة مليارات.
و"يتم حالياً تطوير أداء منصة الحفر Quaise للوصول إلى الحرارة الأرضية لأميال أسفل سطح الأرض"، بحسب ما قاله هودي.
وتهدف Quaise Energy إلى الحصول على أول منصة حفر مباشرة بحلول عام 2024، والتي ستنفذ أول آبار تنتج ما يصل إلى 100 ميغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2026.
وتسعى الشركة كذلك من وراء مشروعها إلى إعادة استخدام محطات الطاقة الأحفورية بحلول عام 2028، مما يوفر طاقة نظيفة حول العالم.
وهذا العام، حصلت بالفعل على تمويل بقيمة 52 مليون دولار لمساعدتها في إخراج أول منصة حفر من الإطار النظري.
ومن المحتمل جدًا أن يكون المصنع الأول للشركة في غرب الولايات المتحدة، لكنها تهدف إلى جلبها لكافة أنحاء العالم.
وقال هودي: "خطتنا الحالية هي حفر الثقوب الأولى في الميدان في السنوات القليلة المقبلة، وبينما نواصل تطوير التكنولوجيا للحفر بشكل أعمق، سنستكشف أيضًا مشاريعنا التجارية الأولى للطاقة الحرارية الأرضية في الأماكن الضحلة".
وتم تطوير تقنية الحفر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية وتم إثباتها في المختبر من خلال حفر حفرة في البازلت.
ويعمل النظام أولاً باستخدام الحفر الدوار التقليدي للوصول إلى 1.8 ميل (3 كيلومترات) وصولاً إلى صخور الطابق السفلي - طبقة من الصخور البلورية تقع فوق عباءة الأرض.
ثم يتحول إلى منصة الحفر المصممة خصيصًا والتي تولد موجات عالية من الطاقة من المليمتر (بالقرب من الموجات الدقيقة في الطيف الكهرومغناطيسي).
وحاليًا، فإن أعمق حفرة تم حفرها حتى الآن هي بئر "كولا" Kola المهجورة في منطقة Pechengsky بروسيا والتي يصل عمقها إلى 7.6 ميل.
واستغرق حفر بئر "كولا" قرابة 20 عامًا لأن المعدات التقليدية مثل لقم الثقب الميكانيكية لا يمكنها تحمل الظروف في تلك الأعماق.
وقال هودي: "الحقيقة هي أننا سنحتاج إلى مئات إن لم يكن الآلاف من آبار كولا إذا أردنا زيادة الطاقة الحرارية الأرضية إلى السعة المطلوبة".
وشدد على أن "الطاقة الحرارية الأرضية متجددة ولا تنضب ومتاحة في كل مكان، وهي الحل المتجدد الوحيد الذي لديه القدرة على الوصول بالبشرية إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050".
وأكد أنه "على عكس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تتوفر الطاقة الحرارية الأرضية 24/7، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين التدفقات المتقطعة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية".
سيكون للمحطات الحرارية الأرضية العميقة الحد الأدنى من البصمة السطحية، ما يعني أنها لن تحتاج إلى الكثير من الأرض
كما أن لديها قابلية للتطوير مشابهة للوقود الأحفوري غير الودي بيئيًا؛ مما يسمح للعلماء بوضعه على الشبكة بسرعة.
وتخطط الشركة أيضًا لاستخدام تقنية الحفر الخاصة بها لإعادة تشغيل محطات الطاقة التقليدية، وتوفير تكاليف البنية التحتية والاستفادة من القوى العاملة الحالية في صناعة النفط والغاز.
واعترف هودي، أنه لا تزال هناك العديد من التحديات التي يجب حلها لتوسيع نطاق التكنولوجيا، مثل اكتساب فهم أفضل لخصائص الصخور في أعماق كبيرة وتطوير سلسلة التوريد للجيروترونات.