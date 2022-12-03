زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية، اليوم السبت، على عمق 118 كيلومترا، دون الحديث حتى الآن عن حدوث أضرار.

وأشارت الوكالة إلى أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال، الذي شعر به السكان في العاصمة جاكرتا، عن أمواج مد عاتية (تسونامي).