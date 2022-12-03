زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا
قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية، اليوم السبت، على عمق 118 كيلومترا، دون الحديث حتى الآن عن حدوث أضرار.
وأشارت الوكالة إلى أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال، الذي شعر به السكان في العاصمة جاكرتا، عن أمواج مد عاتية (تسونامي).
بلغت قوة الزلزال 6.4 درجة وضرب إقليم جاوة الغربية على عمق 118 كيلومترا.
وفي شهر نوفمبر الماضي هز زلزال بلغت شدته 5.6 درجة منطقة سيانجور في جاوة الغربية، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.