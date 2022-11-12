السعودية تعلن إطلاق 3 مشاريع جديدة في مجال العمل المناخي

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، إطلاق 3 مشاريع جديدة من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محليا وإقليميا.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمناخ cop27 في شرم الشيخ، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويتضمن المشروع الأول " اعتزام المملكة إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون بداية عام 2023 ليشكل منصة هامة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج بما يمكّن دول المنطقة من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ويساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

أما المشروع الثاني فيتضمن "تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون حيث يعد المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خريطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات".

كما يتضمن المشروع الثالث "استضافة السعودية بالاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 وذلك فى فترة تسبق عقد النسخة الـ 28 لمؤتمر المناخ (cop28) بمشاركة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بهدف استكشاف التحديات والفرص، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي".