تسرب مواد نفطية في ميناء جنوب بريطانيا

أعلنت هيئة مفوضي ميناء "بول" البريطاني أن حادثا كبيرا وقع اليوم الأحد، بعد أن تسربت سوائل من نحو 200 برميل إلى المياه في ميناء بول في دورست جنوب البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن هيئة المفوضين في تقرير لها قولها إن التسرب حدث في خط أنابيب تديره شركة "بيرينكو" للنفط.