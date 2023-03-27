تسرب مواد نفطية في ميناء جنوب بريطانيا
أعلنت هيئة مفوضي ميناء "بول" البريطاني أن حادثا كبيرا وقع اليوم الأحد، بعد أن تسربت سوائل من نحو 200 برميل إلى المياه في ميناء بول في دورست جنوب البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن هيئة المفوضين في تقرير لها قولها إن التسرب حدث في خط أنابيب تديره شركة "بيرينكو" للنفط.
وذكر التقرير أن الهيئة أغلقت خط الأنابيب مع وضع حواجز على جانبي المنطقة التي وقع بها التسرب.
وقالت الهيئة: "يجب على أي شخص لامس السائل المنسكب أن يغتسل بالماء والصابون فوراً، وإذا لامست عيناه السائل فيجب غسلها بالماء".
ولم ترد الهيئة بعد على طلب "رويترز" للتعليق.