زلزال أعقب ثورة بركان شيفيلوتش في أقصى شرق روسيا
ثار أحد أكثر البراكين نشاطاً في روسيا في أقصى شرق شبه جزيرة كامشاتكا، اليوم الثلاثاء، وارتفعت سحابة ضخمة من الرماد غطت القرى برماد بركاني، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذير لحركة الطيران.
وقال فرع المساحة الجيوفيزيائية بالأكاديمية الروسية للعلوم في كامشاتكا إن بركان شيفيلوتش ثار بعد منتصف الليل بقليل ووصل إلى ذروته بعد نحو ست ساعات، مما أدى إلى امتداد سحابة من الرماد على مساحة 108 آلاف كيلومتر مربع.
وأذاب تدفق الحمم البركانية الثلوج مما أدى إلى تحذير من تدفق الطين على طول طريق سريع قريب، وغطت القرى طبقة من الرماد بلغ سمكها 8.5 سنتيمتر، وهي الأكبر سمكا منذ 60 عاماً.
وأظهرت الصور السحابة وهي تتصاعد وتمتد فوق الغابات والأنهار في الشرق الأقصى وفوق القرى المغطاة بالرماد.
وقالت دانيلا تشيبروف، مديرة قسم كامشاتكا بفرع المساحة الجيوفيزيائية: "بلغ ارتفاع الرماد 20 كيلومتراَ، وتحركت سحابة الرماد غرباً، وحدث سقوط كثيف جداً للرماد على القرى المجاورة".
وأضافت تشيبروف أن "البركان كان يستعد لذلك منذ عام على الأقل. والعملية مستمرة رغم أنها هدأت قليلاً الآن".
وأظهر المسح الجيولوجي أنه بعد نحو 24 ساعة من بدء ثورة البركان، وقعت هزة زلزالية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل كامشاتكا.
وقال علماء روس إن الهزة من توابع زلزال وقع في الثالث من نيسان/أبريل.
ويعيش نحو 300 ألف شخص في شبه جزيرة كامشاتكا الروسية شاسعة المساحة الممتدة في المحيط الهادئ شمال شرق اليابان.
وقالت تشيبروف إن البركان، وهو أحد أكبر البراكين وأكثرها نشاطاً في كامشاتكا، إنه هدأ الآن على الأرجح، لكنها لم تستبعد مزيداً من سحب الرماد.
ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع ضحايا رغم أن العلماء قالوا إن البركان ظل في حالة ثورة بعد 15 ساعة من بدء الثوران.
وأصدر فريق الاستجابة للثورات البركانية في كامشاتكا أقصى درجات التحذير لحركة الطيران قائلاً: "النشاط البركاني المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".
وقال أوليج بوندارينكو رئيس بلدية منطقة أوست كامشاتسكي، في منشور على تطبيق تيليغرام، إن السلطات المحلية أغلقت المدارس وأمرت السكان في القرى القريبة بالبقاء في منازلهم.
وقال إنه تمت إعادة إمدادات الكهرباء ومياه الشرب للسكان.
وانفجر بركان شيفيلوتش في نحو 60 ثورة كبيرة في العشرة آلاف سنة الماضية، وحدثت الثورة السابقة عام 2007.
ويتكون البركان من جزأين رئيسيين، أصغرهما وهو شيفيلوتش الشاب الذي أفاد العلماء بأنه كان نشيطاً بشدة في الأشهر القليلة الماضية ويبلغ ارتفاع قمته 2800 متر، وهو يبرز من شيفيلوتش القديم الذي يبلغ ارتفاعه 3283 متراً.