زلزال أعقب ثورة بركان شيفيلوتش في أقصى شرق روسيا

وأذاب تدفق الحمم البركانية الثلوج مما أدى إلى تحذير من تدفق الطين على طول طريق سريع قريب، وغطت القرى طبقة من الرماد بلغ سمكها 8.5 سنتيمتر، وهي الأكبر سمكا منذ 60 عاماً.

وأظهرت الصور السحابة وهي تتصاعد وتمتد فوق الغابات والأنهار في الشرق الأقصى وفوق القرى المغطاة بالرماد.

وقالت دانيلا تشيبروف، مديرة قسم كامشاتكا بفرع المساحة الجيوفيزيائية: "بلغ ارتفاع الرماد 20 كيلومتراَ، وتحركت سحابة الرماد غرباً، وحدث سقوط كثيف جداً للرماد على القرى المجاورة".

وأضافت تشيبروف أن "البركان كان يستعد لذلك منذ عام على الأقل. والعملية مستمرة رغم أنها هدأت قليلاً الآن".

وأظهر المسح الجيولوجي أنه بعد نحو 24 ساعة من بدء ثورة البركان، وقعت هزة زلزالية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل كامشاتكا.

وقال علماء روس إن الهزة من توابع زلزال وقع في الثالث من نيسان/أبريل.