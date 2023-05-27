ظهور بقع سوداء عملاقة على الشمس.. كيف يهدد الأرض؟

يثير ظهور بقع سوداء عملاقة حجمها يصل إلى 4 أضعاف حجم كوكب الأرض، قلقًا، مع إمكانية أن يكون لآثارها نتائج كارثية.

وظهرت هذه البقع العملاقة بشكل واضح على الشمس، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وتعد البقع الشمسية بمثابة المناطق التي تنشط فيها المجالات المغناطيسية للشمس بشكل خاص، وقادرة على إطلاق توهج شمسي عالٍ، وهي انفجار عملاق يرسل الطاقة والضوء والجسيمات عالية السرعة إلى الفضاء.