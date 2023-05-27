ظهور بقع سوداء عملاقة على الشمس.. كيف يهدد الأرض؟
يثير ظهور بقع سوداء عملاقة حجمها يصل إلى 4 أضعاف حجم كوكب الأرض، قلقًا، مع إمكانية أن يكون لآثارها نتائج كارثية.
وظهرت هذه البقع العملاقة بشكل واضح على الشمس، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وتعد البقع الشمسية بمثابة المناطق التي تنشط فيها المجالات المغناطيسية للشمس بشكل خاص، وقادرة على إطلاق توهج شمسي عالٍ، وهي انفجار عملاق يرسل الطاقة والضوء والجسيمات عالية السرعة إلى الفضاء.
ويقول العلماء إن هذه البقع قد تشكل فرصة بنسبة 20% لإطلاق توهج قوي من الفئة X، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بذلك على حركة الطيران، وكذلك على إنشاء عواصف قوية.
وتراقب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الآن هذه البقع الشمسية، وستشارك أي تحديث قادم إذا لزم الأمر.
وحتى ذلك الحين، يشجع علماء الفلك الجمهور على النظر إلى هذه البقع المميزة، لكن مع ضرورة وضع النظارات الشمسية لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.