هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب إقليم الحسيمة المغربي
ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، إقليم الحسيمة شمال المغرب، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
المعهد الوطني للجيوفيزياء سجل منتصف الشهر الماضي، هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريختر، بعرض ساحل إقليم أغادير جنوب غرب المغرب.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن "الهزة، التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة التاسعة و 12 دقيقة و 29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1)".
وبحسب المعهد، فإن "الهزة التي سجلت على عمق 21 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا".
وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء، قد سجل منتصف الشهر الماضي، هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريختر، بعرض ساحل إقليم أغادير جنوب غرب المغرب.