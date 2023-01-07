هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب إقليم الحسيمة المغربي

ونقلت الوكالة الرسمية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن "الهزة، التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة التاسعة و 12 دقيقة و 29 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1)".

وبحسب المعهد، فإن "الهزة التي سجلت على عمق 21 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا".