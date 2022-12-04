ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا.. والسلطات تحذر

ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إذ تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر؛ ما دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

وحذَّرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد (تسونامي) هناك بعد ثوران البركان، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.