أوبك تدعو للبحث عن أساليب واقعية لخفض الانبعاثات

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم السبت، في تصريحات تلاها مسؤول، إن قمة (كوب28) يجب أن تتبع "أساليب واقعية" لخفض الانبعاثات والتي تحتاج إلى إشراك جميع "الطاقات" والتقنيات.

وقال المسؤول نيابة عن الغيص: "في نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا النهج الذي يشمل جميع أنواع الطاقة، وجميع الأشخاص، وجميع التقنيات ملتزمًا بمبادئ العدالة، والمسؤوليات المتباينة".