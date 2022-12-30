الهند تعلق أعمال التشييد والهدم في دلهي بسبب تلوث الهواء

قالت هيئة حكومية إن الهند علقت أنشطة التشييد والهدم في دلهي وحولها اليوم الجمعة، بعدما تدهورت جودة الهواء، وفي ظل توقعات بزيادة التدهور بسبب هدوء الرياح وظروف الطقس الأخرى.

ويزداد تلوث الهواء في العاصمة الهندية كل شتاء، حيث تلعب درجات الحرارة المنخفضة وتباطؤ الرياح دورا في التصاق انبعاثات المركبات واحتراق مخلفات المزارع والصناعات بالهواء.