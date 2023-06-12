تونس تبدأ المنع التدريجي لاستخدام الأكياس البلاستيكية
ذكرت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على التطبيق التدريجي لقانون منع استعمال أكياس البلاستيك وإلزام الجميع به.
وقالت المهداوي في تصريح لها، إن اختيار تونس لهذا القانون جاء لما تمثله تلك الأكياس من خطورة على صحة المواطن والبيئة.
وأكدت أن الوزارة وضعت العديد من البرامج التوعوية، داعية المواطنين إلى المساهمة من جانبهم في هذا المجهود خلال موسم الصيف.
وللحد من مظاهر التلوث، شددت الوزيرة على أهمية الوعي الجماعي بضرورة المحافظة على البيئة والمحيط والدور الفاعل للنسيج المجتمعي والقطاع الخاص.
وكانت وزارة البيئة التونسية قد دعت في وقت سابق الأطراف المعنية للالتزام بقرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي بحلول عام 2050.