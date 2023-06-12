تونس تبدأ المنع التدريجي لاستخدام الأكياس البلاستيكية

ذكرت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على التطبيق التدريجي لقانون منع استعمال أكياس البلاستيك وإلزام الجميع به.

وقالت المهداوي في تصريح لها، إن اختيار تونس لهذا القانون جاء لما تمثله تلك الأكياس من خطورة على صحة المواطن والبيئة.