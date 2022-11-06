الأرض تشهد خسوفا كليا للقمر الثلاثاء

تشهد الكرة الأرضية بعد غدٍ الثلاثاء خسوفًا كليًّا للقمر، وهو الثاني والأخير للعام الحالي، وسيكون مشاهَدًا في معظم آسيا، وأستراليا، والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية والوسطى، وستدوم كل مراحله 5 ساعات و54 دقيقة.

ولن يكون الخسوف مُشاهَدًا في الوطن العربي لأن الوقت سيكون نهارًا والقمر تحت الأفق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الخسوف الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض عندها سيأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الغامق عند الذروة العظمى.

وأشار أبو زاهرة إلى أن اللون يعتمد على حالة الغلاف الجوي للأرض ويمكن رؤية ذلك بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أدوات رصد خاصة.

وأوضح أبو زاهرة أنه وبالتزامن مع خسوف القمر ستشهد أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية -غير مشاهد في الوطن العربي-، حدثًا سماويًّا نادرًا، إذ سيتحرك القمر المخسوف أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت في حدث يسمى الاحتجاب ويمكن رصد الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير في تلك المناطق.

وقال أبو زاهرة إن القمر سيكون في داخل ظل الأرض ( مرحلة الخسوف الكلي) لمدة ساعة و25 دقيقة، في حين سيكون إجمالي مدة الكسوف الجزئي 3 ساعات و40 دقيقة.

وذكر أنه خلال هذا الخسوف سيكون القمر بعد 10 أيام من وصوله نقطة الحضيض وقبل 6 أيام من وصوله نقطة الأوج لذلك عند ذروة الخسوف العظمى سيكون القطر الظاهري للقمر أقل بنسبة 2.5% من المتوسط.