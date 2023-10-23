مياه الأمطار تداهم مخيمات متضرري الزلزال بعد عاصفة "برنار" بالمغرب

داهمت مياه الأمطار الناتجة عن العاصفة "برنار" في المغرب، المخيمات المؤقتة الذي تم تشييدها لسكان القرى المتضررة من زلزال الحوز، فيما طالب ناشطون مدنيون بالتدخل السريع للعمل على حل مشكلة المياه، الأمر الذي بات يعيق حركة المرور بين الخيام وتسرب المياه إليها.

وقال ناشطون إن طبيعة الخيام المشيدة ساهمت في توفير ملجأ للسكان المتضررين من الزلزال، لكنها لا تتلائم مع فترة فصل الشتاء.

وأفاد محمد البركاوي، الذي يسكن أحد المخيمات بأن "الليلة الأولى التي تساقطت فيها الأمطار كانت صعبة جدا، تسربت مياه الأمطار إلى قلب الخيمة التي أسكنها وجاءت على الأثاث وممتلكات أسرتي".

وقال البركاوي لـ"إرم نيوز"، إن "الخيام تم نصبها مباشرة فوق الأرض دون أساسات تجعلها فوق مستوى الأرض، بالتالي فهي تسمح بمرور مياه الأمطار تحتها، وهو ما جعل أغلب الخيام تتضرر"، لافتا إلى "التدخل السريع الذي قامت به السلطات المحلية لمحاولة التخفيف من الأضرار المادية"، داعيا إلى "ضرورة إيجاد حل نهائي من خلال توفير خيام مخصصة لمقاومة الأمطار والرياح، أو توفير منازل جاهزة تتضمن قواعد مرتفعة عن سطح الأرض تضمن حماية الأفراد والممتلكات من جريان مياه الأمطار".