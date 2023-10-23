مياه الأمطار تداهم مخيمات متضرري الزلزال بعد عاصفة "برنار" بالمغرب
داهمت مياه الأمطار الناتجة عن العاصفة "برنار" في المغرب، المخيمات المؤقتة الذي تم تشييدها لسكان القرى المتضررة من زلزال الحوز، فيما طالب ناشطون مدنيون بالتدخل السريع للعمل على حل مشكلة المياه، الأمر الذي بات يعيق حركة المرور بين الخيام وتسرب المياه إليها.
وقال ناشطون إن طبيعة الخيام المشيدة ساهمت في توفير ملجأ للسكان المتضررين من الزلزال، لكنها لا تتلائم مع فترة فصل الشتاء.
وأفاد محمد البركاوي، الذي يسكن أحد المخيمات بأن "الليلة الأولى التي تساقطت فيها الأمطار كانت صعبة جدا، تسربت مياه الأمطار إلى قلب الخيمة التي أسكنها وجاءت على الأثاث وممتلكات أسرتي".
وقال البركاوي لـ"إرم نيوز"، إن "الخيام تم نصبها مباشرة فوق الأرض دون أساسات تجعلها فوق مستوى الأرض، بالتالي فهي تسمح بمرور مياه الأمطار تحتها، وهو ما جعل أغلب الخيام تتضرر"، لافتا إلى "التدخل السريع الذي قامت به السلطات المحلية لمحاولة التخفيف من الأضرار المادية"، داعيا إلى "ضرورة إيجاد حل نهائي من خلال توفير خيام مخصصة لمقاومة الأمطار والرياح، أو توفير منازل جاهزة تتضمن قواعد مرتفعة عن سطح الأرض تضمن حماية الأفراد والممتلكات من جريان مياه الأمطار".
من ناحيته، قال نائب رئيس جماعة أمزميز، حسن كوناين، إن "السلطات المحلية استقبلت طلبات المتضررين من سكان المخيمات، وتم حصر اللائحة النهائية وسيتم في أقرب الآجال صرف تعويضات لهم"، موضحا أنه "تم عقد اجتماع مستعجل للتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية لتقديم حلول آنية تتمثل في توفير آليات ومعدات لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأفاد كونانين بأن "الزلزال كان مفاجئاً ولم يترك لنا حيزاً كافياً من الوقت للتعاطي معه بالشكل الأمثل"، مبيناً أنه "تم تشكيل خلية أزمة للتدخل خصوصاً وأن موسم الأمطار لا يزال في بدايته"، مشيراً إلى أنه "تم تغيير موقع بعض الخيام، لكن يبقى التحدي الأكبر هو خوف المقيمين من المناطق الجبلية، فيما تعاني الأراضي المنبسطة من مشكلة تجمع مياه الأمطار".
أما المشرف الميداني على متطوعي الإنعاش الوطني، عبد القادر خوفي، فقال إن "عملية التدخل انطلقت خلال الساعات الأولى التي أعقبت سقوط الأمطار، حيث ساعد المتطوعون السكان على نقل ممتلكاتهم، وتوجيه البعض منهم صوب خيام التخزين كبيرة الحجم، بشكل مؤقت إلى حين إصلاح أرضية الخيام"، مؤكدا أنه "لدينا تعليمات بضرورة العمل بشكل يقظ خلال فصل الشتاء، وسنسعى إلى تأمين جميع احتياجات المتضررين من زلزال الحوز".