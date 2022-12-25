عاصفة ثلجية تودي بحياة 17 شخصا وتشل الحياة في أمريكا

أمضى سكان عدد من مناطق الولايات المتحدة ليلة عيد الميلاد في أجواء من البرد الشديد بسبب عاصفة شتوية أودت بحياة 17 شخصا، وأدت إلى اضطراب حركة النقل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع طرق.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (ان دبليو اس) أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية "بحلول منتصف الأسبوع المقبل".

وحتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من مساء السبت، كان حوالي 530 ألف منزل دون كهرباء مقابل 1,5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة، بحسب موقع "باور-آوتيج. يو اس"، خصوصا في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين، حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.