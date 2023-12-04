كيف يواجه اليمن تهديدات التغيّر المناخي للزراعة؟

كشف وكيل وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية في اليمن، المهندس أحمد الزامكي، عن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة التداعيات المناخية، ضمن برامجها الرامية إلى الحدّ من أضرارها على الأراضي الزراعية ومحاصيل المزارعين، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في ظل الأوضاع الحالية الصعبة التي أفرزتها الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم.

وفي حوار خاص مع "إرم نيوز"، قال الزامكي إن التغيّرات المناخية التي يشهدها العالم فرضت تحدّيات كبيرة على الوضع الزراعي في بلاده، من خلال تذبذب مستويات الأمطار وعدم انتظام تساقطها، ما يؤدي في بعض الفترات إلى فيضانات جارفة تتسبب في جرف الأراضي الزراعية وتغيير مسارات الأودية، وتحدث أضراراً جسيمة، مقابل فترات من الجفاف التي لا تهطل فيها الأمطار لفترات طويلة، وهو ما يتسبب في تدهور الأراضي وجفافها.

وأشار الزامكي إلى أن حجم التأثيرات الكبيرة على القطاع الزراعي في اليمن ناتج عن اعتماد ما يزيد على 50% من المناطق الزراعية في البلد على مياه الأمطار، خاصة مناطق زراعة محاصيل الحبوب، في ظل شحّ الموارد المائية، "ما يجعل تأثير تغيرات المناخ واضحا وكبيرا جداً".

تغيير المواسم

وأكد الزامكي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً إزاء التكيّف مع التغيّرات المناخية، من خلال برامج واستهدافات، وعبر إيجاد أصناف زراعية مقاومة لتلك التغيرات، واختيار أصناف تتناسب مع جميع المناطق، من حيث التضاريس والمناخ الذي يمكن أن يستوعب زراعة هذه المحاصيل في مواسم ليست مواسمها.