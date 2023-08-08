دراسة: تأثيرات عالمية نتيجة ارتفاع حرارة في أنتاركتيكا
ذكرت دراسة علمية للمنطقة القطبية، أن المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم ستكون عرضة للفيضانات والعواصف المتزايدة، وأنه من شبه المؤكد أن الأحداث غير الاعتيادية في القارة القطبية الجنوبية مثل موجات حرارة المحيط وفقدان الجليد المتسارع ستصبح أكثر شيوعًا مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري على مستوى العالم، بحسب صحيفة "آيرش تايمز".
وحسب الصحيفة، فقد حذرت الدراسة من أن "البيئات الهشة في القارة القطبية الجنوبية، قد تتعرض لضغط كبير وضرر في السنوات والعقود المقبلة وقد تستغرق قرونًا للتعافي".
وأضافت أن "القطب الجنوبي أنتاركتيكا، التي تعتبر مخزنا ضخما من الجليد يبلغ عمقه 4 كيلومترات مع سطح أبيض شاسع يحول أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي مما يحافظ على برودة الأرض، قد شهدت أكبر موجة حارة مسجلة على الإطلاق بالعالم في مارس/آذار 2022، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعتاد بمقدار 38.5 درجة مئوية".
ولفت البروفيسور، مارتن سيغيرت، من جامعة "إكستر"، أحد المشاركين في الدراسة، إلى أن "للتغيير في القطب الجنوبي آثار عالمية، وإن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر هو أفضل أمل لنا في الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية، وهذا يجب أن يكون مهمًا لكل بلد، وفرد، على هذا الكوكب".
وزاد بالقول: "ما تقوم به بعض الدول من أعمال حفر واستكشاف وحرق للوقود الأحفوري، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والصين، في منطقة القطب الجنوبي هو خرق لمعاهدة أنتاركتيكا للمحافظة على بيئة هذه المنطقة".
أما البروفيسورة آنا هوغ، من جامعة "ليدز" المشاركة في الدراسة فقالت: "تُظهر النتائج أن الأحداث المتطرفة لا تؤثر فقط على العالم من خلال هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات، مثل تلك التي شوهدت في أوروبا هذا الصيف، بل إنها تؤثر أيضًا على المناطق القطبية البعيدة".
مضيفة: "تتأثر جميع الأنهار والمساحات الجليدية والنظم الإيكولوجية الطبيعية في أنتاركتيكا بالأحداث المتطرفة، لذلك من الضروري أن يتم تنفيذ المعاهدات والسياسات الدولية لحماية هذه المناطق الجميلة والحساسة".
صحيفة "آيرش تايمز" الأيرلندية