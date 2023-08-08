دراسة: تأثيرات عالمية نتيجة ارتفاع حرارة في أنتاركتيكا

ذكرت دراسة علمية للمنطقة القطبية، أن المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم ستكون عرضة للفيضانات والعواصف المتزايدة، وأنه من شبه المؤكد أن الأحداث غير الاعتيادية في القارة القطبية الجنوبية مثل موجات حرارة المحيط وفقدان الجليد المتسارع ستصبح أكثر شيوعًا مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري على مستوى العالم، بحسب صحيفة "آيرش تايمز".

وحسب الصحيفة، فقد حذرت الدراسة من أن "البيئات الهشة في القارة القطبية الجنوبية، قد تتعرض لضغط كبير وضرر في السنوات والعقود المقبلة وقد تستغرق قرونًا للتعافي".

وأضافت أن "القطب الجنوبي أنتاركتيكا، التي تعتبر مخزنا ضخما من الجليد يبلغ عمقه 4 كيلومترات مع سطح أبيض شاسع يحول أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي مما يحافظ على برودة الأرض، قد شهدت أكبر موجة حارة مسجلة على الإطلاق بالعالم في مارس/آذار 2022، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعتاد بمقدار 38.5 درجة مئوية".