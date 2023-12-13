هل تنجح "الدبلوماسية الخضراء" في التصدي لتغير المناخ بتونس؟

ووفقًا لتقريرللأمم المتحدة تحتاج الدول النامية إلى ما يزيد على 300 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030 للتكيف مع تغير المناخ.

ولاحظ فنيرة تقدمًا فيما يخص التفاوض مع الأطراف الدولية غير أنه يبقى تقدمًا" غير كاف لتحقيق الأهداف طويلة المدى وهي الحد من الانبعاثات وبناء قدرة على التكيف وتأمين التمويل والدعم الاقتصادي"، معتبرًا أن "ما يخصص لأفريقيا هو نحو 3 في المئة رغم الأضرار الكبيرة للمناخ، وهي غير كافية مقارنة بما تحتاجه دول القارة".

وحسب فنيرة فقد شدد"البرلمانيون المشاركون بالقمة على"أن التغير المناخي يحتاج إلى تركيز اقتصاد منخفض في استهلاك الكربون واستثمار كبير في الطاقة المتجددة للوصول إلى الهدف المرجو وهو صفر كربون بحدود سنة 2050".

وأشار إلى أن" تونس أكدت مساعيها للحد من الانبعاثات بنسبة 45 في المئة لحدود سنة 2030، غير أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الدول".

التحرك في الوقت المناسب

وحذَّرت الأوساط البرلمانية المشاركة بكوب28 من أن عدم التحرك في الوقت المناسب لمواجهة مشاكل المناخ وعدم الحصول على التمويلات اللازمة سيقود إلى نتائج اجتماعية وخيمة على غالبية دول العالم حيث سيتفاقم الفقر وانعدام الأمن وعدم المساواة وارتفاع نسق الهجرة غير الشرعية، حسب ما ذكره فنيرة، وأردف"من لا يملك ماءً وهواءً نظيفًا سيفضل الانتقال إلى مكان آخر."

ورغم إقناع المانحين الدوليين بالحصول على التمويلات الكافية، تعد مهمة غير سهلة بالنسبة لتونس، فإن الاتفاق على تفعيل صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ في "كوب 28" يعد خطوة إيجابية، حسب خبراء البيئة والمناخ.

واعتبر عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة " أن"تفعيل صندوق مواجهة أضرار المناخ سيمنح تونس فرصة للحصول على التمويلات الضرورية وجبر الضرر خاصة وأنها بادرت بتقديم برامج ومشاريع إلى هذا الصندوق."

ورأى في حديث خصَّ به "إرم نيوز" أن" توقيع تونس وسويسرا اتفاقية على هامش قمة المناخ الأخيرة يعد أولى نتائج هذا الجهد وخطوة تمهد لمزيد الدعم لخفض الانبعاثات بالبلد".