27 مليون طفل عانوا الجوع بفعل أزمات المناخ في 2022

أدت أحوال الطقس القاسية في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ إلى معاناة أكثر من 27 مليون طفل من الجوع العام الماضي، وفق ما أعلنت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال)، الثلاثاء.

يمثّل العدد زيادة كبيرة بنسبة 135% عن 2021، وفق ما أعلنت المنظمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا، في تحليل قبيل قمة كوب28 للمناخ التي تنطلق في دبي الخميس.

وقالت المنظمة إن الأطفال شكلوا حوالي نصف الأشخاص البالغ عددهم 57 مليونا الذين وجدوا أنفسهم أمام انعدام حاد للأمن الغذائي يرقى إلى مستوى الأزمة، أو في وضع أسوأ من ذلك في 12 بلدا بسبب أحوال الطقس الشديدة عام 2022، وفق بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ومن بين الدول الـ12، كانت تلك الواقعة في القرن الإفريقي الأكثر تأثرا، بينما يعيش نحو نصف الأطفال البالغ عددهم 27 مليونا، والذين يواجهون الجوع، في إثيوبيا والصومال، بحسب منظمة سيف ذا تشيلدرن، التي لفتت إلى أن مليوني شخص في باكستان ما زالوا يعانون من سوء التغذية الحاد بعدما أغرقت فيضانات ثلث البلاد العام الماضي.