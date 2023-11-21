دول معرضة للكوارث المناخية قد تحصل على 10 ملايين دولار سنويًّا

أكد بحث نُشر اليوم الثلاثاء أن الدول الغنية يمكن أن توفر مساعدات مالية لمئة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية في العالم قد يصل مجموعها إلى 25 مليار دولار سنويًّا لحمايتها من الكوارث المناخية؛ ما يعني أن كل دولة ستحصل على 10 ملايين دولار.

وتأتي هذه النتائج قبل أسبوع من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، إذ من المقرر أن تطلق الدول صندوقًا هو الأول من نوعه في العالم لمساعدة الدول على مواجهة تكاليف الأضرار المناخية.

ومع تعرّض الدول الغنية لضغوط لملء الفراغ، قال باحثون من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج إنهم حققوا "إنجازًا" في فهم كيفية استخدام هذه الأموال لحماية البلدان من التكلفة المتصاعدة للعواصف والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.

أوَّلًا، تؤكد النتائج التي توصل إليها الباحثون أن البلدان الأكثر عُرضة للتغيرات المناخية في العالم تظل غير متمتعة بأيّ تأمين حتى عام 2050 لدى شركات التأمين وغيرها في أسواق رأس المال، استنادًا إلى نمذجة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ عليها.