تقرير: الانفجارات البركانية تؤثر على بيئة ومناخ كوكب الزهرة

أكّد تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي، أن الانفجارات البركانية الكبيرة لا تقتصر على كوكب الأرض فحسب، بل تطال أيضا كوكب الزهرة الذي يتأثر مناخه وبيئته بهذه الانفجارات.

وقال التقرير إنّ الانفجارات البركانية، تلعب دورًا رئيسا في تاريخ المحيط الحيوي الأرضي، من خلال التسبب في انقراض العديد من الأجناس الحيوانية ويبدو أيضا أن البراكين قد حسمت مصير كوكب الزهرة.

ووفقا للتقرير، لا تحتكر الأرض النشاط البركاني في نظامنا الشمسي، بل إنّ أكبر بركان يوجد في الواقع على سطح المريخ، وهو بركان "أوليمبوس مونس"، وفي حين أن النشاط البركاني الرئيسي للكوكب الأحمر حدث منذ عدة مليارات من السنين تشير بعض الدراسات، إلى أنه لا يزال لديه نظام انصهاري نشط، مع آخر ثوران يعود إلى بضع مئات الآلاف من السنين.