السيول تجتاح أوكلاند.. وإلغاء حفل إلتون جون

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول على نطاق واسع بأوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم الجمعة، ما أدى لتفعيل خدمات الطوارئ ودفع المنظمين إلى إلغاء حفل موسيقي كان مقررا لإلتون جون.

وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاند في منشور على "تويتر" إن الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والغربية من المدينة تضررت بسيول هائلة، ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءا.

ونصحت إدارة الطوارئ السكان في المناطق المعرضة للسيول بالاستعداد لإخلاء منازلهم.