العاصفة الثلجية تقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في ولاية كاليفورنيا

انقطعت الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس انجليس اليوم السبت مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار.

قالت إدارة النقل في كاليفورنيا إن الطريق السريع 5، وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة، ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس انجليس ومحيطها بسبب الفيضانات.