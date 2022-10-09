الأمطار تتسبب بانهيار جبل في السعودية (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون الأحد، على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق انهيار جبل بمنطقة عسير، ما تسبب بقطع الطريق الواقع في عقبة "امحلج بقنا" والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود.

وفور وقوع الحادث، هرعت فرق وزارة النقل بمنطقة عسير للموقع، للعمل على إزالة الانهيارات الضخمة التي قطعت الطريق والتي لم تتسبب بأي خسائر بالأرواح.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبق" السعودية، فإن الانهيار ناجم عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة قبل يومين، مشيرة إلى أن الأعمال ما زالت متواصلة لفتح الطريق وإزالة الانهيارات الضخمة التي قطعت الطريق.