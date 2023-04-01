مسن يرتكب أغرب سرقة في تاريخ البنوك

يبذل معظم الناس قصارى جهدهم لتجنب المشاكل حتى لا ينتهي بهم الأمر خلف قضبان السجون، لكن رجلا خالف ذلك المبدأ وارتكب جريمة مقابل دولار واحد، ليودع السجن.

وفي جريمة غريبة، أقدم رجل من ولاية يوتا الأمريكية على سرقة بنك، مقابل دولار واحد فقط، حتى يتم إلقاء القبض عليه وإيداعه سجناً فيدرالياً.

ونجح دونالد سانتاكروس البالغ من العمر 65 عامًا في تنفيذ واحدة من أكثر عمليات السطو على البنوك غرابة في التاريخ، بحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال".

ودخل الرجل إلى بنك Wells Fargo بمدينة "سولت ليك" الأمريكية، وأعطى أحد الصرافين ورقة كُتب عليها: "أرجوك سامحني لفعل ذلك. هذه سرقة. من فضلك أعطني دولارا. شكرا لك".

وبحسب ما ورد، اعتبر الصراف أن ما أقدم عليه سانتاكروس مجرد "مزحة"، لأنه امتثل لطلب السارق المفترض، لكنه طلب منه أيضًا مغادرة البنك بعد منحه الدولار المطلوب.