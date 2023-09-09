بعد أمطار "غير مسبوقة".. اليابان تشهد 100 حادث انزلاق تربة‎

أدّت عاصفة استوائية في منطقة طوكيو إلى هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ حوالي 50 عامًا، ما تسبب في حوالي 100 حادث انزلاق تربة، وفق ما أعلنته السلطات، اليوم السبت.

وتساقطت أمطار بلغت 392 ملم في مدينة موبارا في منطقة شيبا، وهو أعلى مستوى تسجله مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية منذ البدء في إعداد بيانات في 1976.

وأتى ذلك بعد أسبوع ممطر في شرق آسيا، حيث شهد جنوب الصين أمطارًا غير مسبوقة غمرت المدن الكبرى في المنطقة، كما اقتلع الإعصار "هايكوي" الأشجار، وتسبب بهطول أمطار غزيرة في أنحاء تايوان، وهطلت أمطار جنوب أوروبا أودت بحياة أشخاص.