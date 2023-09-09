بعد أمطار "غير مسبوقة".. اليابان تشهد 100 حادث انزلاق تربة
أدّت عاصفة استوائية في منطقة طوكيو إلى هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ حوالي 50 عامًا، ما تسبب في حوالي 100 حادث انزلاق تربة، وفق ما أعلنته السلطات، اليوم السبت.
وتساقطت أمطار بلغت 392 ملم في مدينة موبارا في منطقة شيبا، وهو أعلى مستوى تسجله مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية منذ البدء في إعداد بيانات في 1976.
وأتى ذلك بعد أسبوع ممطر في شرق آسيا، حيث شهد جنوب الصين أمطارًا غير مسبوقة غمرت المدن الكبرى في المنطقة، كما اقتلع الإعصار "هايكوي" الأشجار، وتسبب بهطول أمطار غزيرة في أنحاء تايوان، وهطلت أمطار جنوب أوروبا أودت بحياة أشخاص.
ويفاقم تغير المناخ خطر هطول الأمطار الغزيرة على مستوى العالم لأن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى احتباس المزيد من المياه، بحسب علماء.
وفي موبارا، قال متحدث باسم المدينة إن "نهرًا بالقرب من البلدية فاض، الجمعة، وتم إنقاذ سيارة كانت تسير بالقرب منه"، وأضاف أن "المياه وصلت إلى مستوى الخصر"، مشيرًا إلى أنها انحسرت إلى حد كبير، ليل الجمعة إلى السبت.
ولم تجرِ السلطات بعد تقييمًا لحجم الأضرار.
وقال مسؤول في منطقة شيبا إن الحكومة أرسلت مروحيتين، اليوم السبت، لتفقد المناطق المتضررة.
وذكرت محطة "إن إتش كاي" التلفزيونية العامة أن أكثر من 100 انزلاق تربة حدث في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة.
إلى ذلك، عطلت العاصفة الاستوائية "يون يونغ" بعض رحلات القطارات، وحرمت آلاف المنازل في مناطق شيبا، وإيباراكي، وفوكوشيما، من التيار الكهربائي، الجمعة.