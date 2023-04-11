ثورة بركان في شرق روسيا.. وعمود رماد يهدد الطيران

حذرت السلطات في شبه جزيرة "كامشاتكا" الواقعة في أقصى شرق روسيا، من وجود "تهديد متزايد" للحركة الملاحية الجوية، بعد ثوران بركان، صباح الثلاثاء، مرسلًا عمودًا من الرماد ارتفاعه 10 كيلومترات.

وأصدر فريق الاستجابة للثورات البركانية في "كامشاتكا"، تحذيرًا لحركة الملاحة الجوية، قال فيه إن "سحابة كبيرة من الرماد" تتجه إلى الغرب من البركان، وإن الرماد قد يتفجر في أي لحظة على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا".

وأضاف الفريق أن "النشاط البركاني المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".