ثورة بركان في شرق روسيا.. وعمود رماد يهدد الطيران
حذرت السلطات في شبه جزيرة "كامشاتكا" الواقعة في أقصى شرق روسيا، من وجود "تهديد متزايد" للحركة الملاحية الجوية، بعد ثوران بركان، صباح الثلاثاء، مرسلًا عمودًا من الرماد ارتفاعه 10 كيلومترات.
وأصدر فريق الاستجابة للثورات البركانية في "كامشاتكا"، تحذيرًا لحركة الملاحة الجوية، قال فيه إن "سحابة كبيرة من الرماد" تتجه إلى الغرب من البركان، وإن الرماد قد يتفجر في أي لحظة على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا".
وأضاف الفريق أن "النشاط البركاني المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".
وقال أوليج بوندارينكو رئيس بلدية منطقة أوست كامشاتسكي في منشور على تطبيق تيليغرام، إن السلطات المحلية أغلقت المدارس وأمرت السكان في القرى القريبة بالبقاء في منازلهم بسبب انتشار سحابة من الرماد على مساحة عشرات الكيلومترات حول البركان.
وأضاف بوندارينكو أن ثورة البركان وقعت الساعة الـ6:31 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأن السحابة الرمادية انتشرت فوق قريتي "كلوتشي وكوزيرفسك" اللتين يفصلهما أكثر من 70 كيلومترا.
وبدأ الرماد في السقوط على كلوتشي وبلدة مايسكو التي تقع في نصف المسافة بين القريتين.