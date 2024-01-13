المغرب تراهن على تحلية مياه البحر لتجاوز أزمة الجفاف

باشرت المغرب بشكل مستعجل في مشاريع تحلية مياه البحر وتنقية المياه العادمة؛ لتجاوز العجز في ظل "الإجهاد" المائي الذي تشهده البلاد، بعد أكثر من خمسة أعوام من الجفاف.

وتراهن المملكة بالدرجة الأولى على محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب محطات تنقية المياه العادمة، باعتبارها حلًا لتوفير الإمدادات بغرض الشرب، وري الزراعات والمناطق الخضراء في المدن المغربية.

وتسابق المغرب الزمن لتحقيق الأمن المائي من خلال برمجة إنشاء 16 محطة لتحلية مياه البحر خلال الأعوام 2024-2030 بقدرة 1490مليون متر مكعب سنويًا.

ويوجد في المملكة المغربية حاليًا 14 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة 192 مترا مكعبا سنويًا، فيما توجد 6 محطات في طور الإنجاز بقدرة 135 مليون متر مكعب سنويًا؛ الأمر الذي سيرفع مجموعة محطات التحلية إلى 36 محطة، بقدرة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار متر مكعب سنويًا، وفق بيانات قدمها مؤخرًا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى البرلمان.