دراسة: تغير المناخ قد يتسبب بتسونامي ضخم

حذرت دراسة جديدة من أن تغير المناخ يمكن أن يطلق العنان لأمواج تسونامي عملاقة في المحيط الجنوبي، من خلال التسبب في انهيارات أرضية تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية.

ووفق موقع "لايف ساينس"، فإن العلماء اكتشفوا من خلال الحفر في قلب الرواسب لمئات الأقدام تحت قاع البحر في القارة القطبية الجنوبية، أنه خلال الفترات السابقة من الاحتباس الحراري - منذ 3 ملايين و15 مليون سنة - تشكلت طبقات رواسب فضفاضة وانزلقت لإرسال موجات تسونامي هائلة تتسابق إلى شواطئ أمريكا الجنوبية ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا.

وأضاف الموقع في تقرير نشره أمس الخميس، أنه بينما يسخن تغير المناخ المحيطات، يعتقد الباحثون أن هناك احتمالًا لإطلاق العنان لموجات المد هذه مرة أخرى، لافتًا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها في 18 أيار/مايو نشرت في مجلة "اتصالات الطبيعة".

ونقل "لايف ساينس" عن المحاضرة في الهيدروغرافيا واستكشاف المحيطات في جامعة بليموث في المملكة المتحدة، جيني جاليس، قولها في بيان: "الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر تشكل خطرًا جغرافيًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى موجات تسونامي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح".