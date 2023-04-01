3 قتلى في عواصف عنيفة ضربت وسط أمريكا

ضربت عواصف شديدة، أمس الجمعة، وسط الولايات المتحدة، وأدت زوابع إلى سقوط ثلاثة أشخاص في ولاية أركنسو (جنوب)، بينما انهار سقف في الشمال على حشود خلال حفل موسيقي، حسب وسائل إعلام.

ففي أركنسو، لقي شخصان مصرعهما في بلدة وين الصغيرة، كما ذكرت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي أعلنت فيه حالة الطوارئ، ونشر مئة من أفراد الحرس الوطني.

وفي مقاطعة بولاسكي، حيث تقع عاصمة أركنسو، ليتل روك، التي أصيبت بأضرار جسيمة، أكدت السلطات مصرع شخص ثالث.

وقال رئيس بلدية ليتل روك، فرانك سكوت، للصحفيين إن "نحو ثلاثين شخصًا نقلوا إلى مستشفيات" في المدينة.