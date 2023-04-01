3 قتلى في عواصف عنيفة ضربت وسط أمريكا
ضربت عواصف شديدة، أمس الجمعة، وسط الولايات المتحدة، وأدت زوابع إلى سقوط ثلاثة أشخاص في ولاية أركنسو (جنوب)، بينما انهار سقف في الشمال على حشود خلال حفل موسيقي، حسب وسائل إعلام.
ففي أركنسو، لقي شخصان مصرعهما في بلدة وين الصغيرة، كما ذكرت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي أعلنت فيه حالة الطوارئ، ونشر مئة من أفراد الحرس الوطني.
وفي مقاطعة بولاسكي، حيث تقع عاصمة أركنسو، ليتل روك، التي أصيبت بأضرار جسيمة، أكدت السلطات مصرع شخص ثالث.
وقال رئيس بلدية ليتل روك، فرانك سكوت، للصحفيين إن "نحو ثلاثين شخصًا نقلوا إلى مستشفيات" في المدينة.
وأدت زوبعة إلى انقلاب سيارات واقتلاع أشجار ضخمة.
وقالت لارا فارار، الصحفية في واحدة من الصحف الاقتصادية المحلية، في اتصال هاتفي إنها "صُدمت" بالدمار في مدينتها في ليتل روك.
وأضافت أن "بعض المنازل دمرت بالكامل"، ونشرت صورًا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيًا وأشجار على الأرض.
وتابعت: "الحي مدمر بالكامل"، مشيرة إلى جهة ركام تمتد نحو 500 متر مع "أضرار طفيفة جدًا" خارجها.
وفي شمال البلاد، في بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو في ولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية بعد مرور عاصفة، بينما كان الجمهور يشاهد عرضًا لفرقة لموسيقى الميتال، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحف محلية إن عددًا من سيارات الإسعاف أرسل إلى المكان.
وحوالي الساعة (02,40 ت غ) من اليوم السبت قطع التيار الكهربائي عن نحو 110 آلاف شخص في ولاية إيلينوي، و74 ألفًا في أركنسو، و27 ألفًا آخرين في ولاية أيوا، حسب الموقع المتخصص "باور-آوتيج. يو اس".
والأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، خصوصًا في وسط البلاد وجنوبها.
وقبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي مسببًا مقتل 25 شخصًا وأضرارًا جسيمة بالممتلكات.
وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع، أمس الجمعة.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصًا مصرعهم؛ بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.