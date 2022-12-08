اكتشاف أقدم حمض نووي عمره مليوني عام

وأشارت الشبكة، نقلا عن دراسة نشرت في مجلة "الطبيعة" الأمريكية، إلى أن الباحثين توصلوا إلى أن مزيج الأشجار والحيوانات المعتدلة والقطبية الشمالية يشير إلى نوع من النظام البيئي ليس له نظير حديث.

ولفتت الشبكة إلى أن الاكتشاف تم من العلماء في الدنمارك، تمكنوا من استعادة الحمض النووي البيئي بكميات صغيرة من الرواسب المأخوذة من تكوين "كوبنهافن"، في فم المضيق البحري في أقصى نقطة شمال جزيرة "غرينلاند" في القطب الشمالي.