مصر: هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب جنوب سيناء

تعرضت مصر، مساء الخميس، لهزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، في بيان، إلى أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 31 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الطور بجنوب سيناء".

وأوضح المعهد في بيانه، أن "الهزة الأرضية وقعت في الساعة الخامسة إلّا خمس دقائق حسب التوقيت المحلي، بقوة 4.41 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 28.02 شمالا، وخط الطول: 33.42 شرقا، والعمق: 15.04 كم".