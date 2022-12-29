مصر: هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب جنوب سيناء
تعرضت مصر، مساء الخميس، لهزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.
وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، في بيان، إلى أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 31 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الطور بجنوب سيناء".
وأوضح المعهد في بيانه، أن "الهزة الأرضية وقعت في الساعة الخامسة إلّا خمس دقائق حسب التوقيت المحلي، بقوة 4.41 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 28.02 شمالا، وخط الطول: 33.42 شرقا، والعمق: 15.04 كم".
ويأتي زلزال اليوم، بعد يومين فقط من هزة أرضية على بعد 26 كيلو مترا جنوب غرب طور سيناء، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.
وعن دخول مصر حزام الزلازل، بعد كثرتها خلال الفترة الأخيرة، نفى رئيس معهد البحوث الفلكية ذلك.
وأكد رئيس المعهد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "مصر لم تدخل حزام الزلازل"، مشيراً إلى أن "التغيرات المناخية ليس لها تأثير على النشاط الزلزالي، لكن قد تكون أحد أسباب غمر بعض المناطق في البلاد (الإسكندرية والدلتا)؛ نتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر وهبوط دلتا النيل".