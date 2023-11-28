المجمع الكيميائي بـ"قابس" التونسية.. مصنع لـ"الموت البطيء"

تعيش محافظة قابس التونسية (جنوب شرق)، أزمة تلوث كبيرة أحدثها المجمع الكيميائي بالمنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتسببت في أمراض سرطانية للسكّان وتردٍّ في الوضع البيئي، رغم المطالب المتواصلة بتفكيك وحدات هذا المجمع أو تغيير مكانه.

وقد تسبّبت الغازات المنبعثة من المصانع المرتكزة في مناطق شط السلام وغنّوش في إصابة عدد كبير من السكان بأمراض الجهاز التنفسي وهشاشة العظام والأمراض السرطانية التي تودي بحياة العشرات سنويًّا، ما جعل الأهالي يعيشون يوميا كابوسا اسمه "الموت البطيء".

يقول ماهر غونة، وهو بحّار أصيل في منطقة شط السّلام، لـ "إرم نيوز": يعاني أغلب أهالي الحي بمختلف أعمارهم من الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي، ويولد الأطفال حاملين لمرض ضيق التنفس".

ويودي مرض "السّرطان"، سنويّا، بحياة العشرات جرّاء استنشاق الغازات السامة التي تفرزها الأبخرة المنبعثة من المصانع. كما تسبب التلوث الذي تعيش على وقعه المنطقة منذ عقود في ارتفاع حالات العقم والإجهاض وفقدان الأجنّة والإعاقات الجسدية ".