زلزال قوته 4.3 درجة يهز أفغانستان

قال المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، إن زلزالا بلغت قوته 4.3 درجة هز جنوب شرق أفغانستان مساء اليوم الجمعة.

وقال شهود لرويترز إنهم شعروا بهزة قوية في العاصمة كابول.

وأكد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام اباد، أنه تم تسجيل الزلزال على عمق 120 كيلومترا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.