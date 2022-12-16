زلزال قوته 4.3 درجة يهز أفغانستان
قال المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، إن زلزالا بلغت قوته 4.3 درجة هز جنوب شرق أفغانستان مساء اليوم الجمعة.
وقال شهود لرويترز إنهم شعروا بهزة قوية في العاصمة كابول.
وأكد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام اباد، أنه تم تسجيل الزلزال على عمق 120 كيلومترا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.
لم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال قد تسبب بخسائر مادية أو بشرية.
رويترز
وتقع أفغانستان في منطقة معرضة للزلازل، وتسبب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة في شرق البلاد في مقتل أكثر من 1000 شخص في يونيو حزيران.