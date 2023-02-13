الإعصار "غابرييل" يجتاح شمال نيوزيلندا ويعطل الرحلات الجوية

الإعصار "غابرييل" يجتاح شمال نيوزيلندا ويعطل الرحلات الجوية

رويترز
رويترز

طالبت السلطات السكان في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، وسكان المنطقة المحيطة بها، الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح القوية مع اقتراب الإعصار "غابرييل" من ساحل البلاد.

ألغت شركة طيران نيوزيلندا 509 رحلات وقالت إن الرحلات ستستأنف الثلاثاء إذ من المتوقع أن يتحسن الطقس.

ويتحرك الإعصار حاليا على مسافة 250 كيلومترا شمال غرب نيوزيلندا، ومن المتوقع أن يقترب من الساحل الشرقي خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وقالت ريتشيل كيليهر، نائبة مراقب إدارة الطوارئ في أوكلاند، الاثنين: "نتوقع أن تزداد تأثيرات الإعصار "غابرييل"، مع الأسف، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن".

والإعصار هو ثاني ظاهرة مناخية كبيرة تضرب أوكلاند والجزيرة الشمالية في غضون أسابيع قليلة.

وفي الشهر الماضي، تعرضت أوكلاند والمناطق المحيطة لسقوط أمطار قياسية تسببت في حدوث فيضانات وأودت بحياة 4 أشخاص.

وشهد يوم الاثنين إغلاق الكثير من المدارس والمرافق الحكومية المحلية في أنحاء أوكلاند والجزيرة الشمالية، ونصحت السلطات السكان بعدم السفر إذا أمكن ذلك.

الإعصار "غابرييل" يجتاح شمال نيوزيلندا ويعطل الرحلات الجوية
3 قتلى ومفقود إثر أمطار غير مسبوقة في نيوزيلندا

وتعطلت حركة النقل العام، وتوقفت خدمات العبارات والحافلات والقطارات أو جرى تقليصها.

وألغت شركة طيران نيوزيلندا 509 رحلات، وقالت إن الرحلات ستستأنف الثلاثاء، إذ من المتوقع أن يتحسن الطقس.

منوعات
بيئة ومناخ

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com