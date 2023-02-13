الإعصار "غابرييل" يجتاح شمال نيوزيلندا ويعطل الرحلات الجوية

ويتحرك الإعصار حاليا على مسافة 250 كيلومترا شمال غرب نيوزيلندا، ومن المتوقع أن يقترب من الساحل الشرقي خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وقالت ريتشيل كيليهر، نائبة مراقب إدارة الطوارئ في أوكلاند، الاثنين: "نتوقع أن تزداد تأثيرات الإعصار "غابرييل"، مع الأسف، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن".

والإعصار هو ثاني ظاهرة مناخية كبيرة تضرب أوكلاند والجزيرة الشمالية في غضون أسابيع قليلة.

وفي الشهر الماضي، تعرضت أوكلاند والمناطق المحيطة لسقوط أمطار قياسية تسببت في حدوث فيضانات وأودت بحياة 4 أشخاص.

وشهد يوم الاثنين إغلاق الكثير من المدارس والمرافق الحكومية المحلية في أنحاء أوكلاند والجزيرة الشمالية، ونصحت السلطات السكان بعدم السفر إذا أمكن ذلك.