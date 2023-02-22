تتقدمها الصين وأمريكا.. ما هي المناطق الأكثر عرضة للكوارث في العالم؟

كشفت شركة تحليل المخاطر "إكس دي آي" النقاب عن تصنيفها العالمي لمناطق العالم التي تكون مبانيها أكثر عرضة لخطر الكوارث المناخية، وأظهرت النتائج أنّ المقاطعات الصينية تحتلّ تقريبًا جميع المراكز المائة الأولى في الترتيب، تليها الولايات المتحدة.

ووفق تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص، فقد أصدرت الشركة تقريرها عن المباني التي ستكون أكثر عرضة للخطر في العالم خلال الثلاثين عامًا القادمة، وتم نشر هذا الترتيب الخاص بالتهديدات، التي تتعرض لها المنازل والشركات والأعمال والإنشاءات بشكل عام، لكبار المستثمرين ليكونوا على دراية بالمخاطر التي تؤثر على مشاريعهم بحلول عام 2050.

ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 3 درجات مئوية في المتوسط بحلول نهاية هذا القرن، ويرصد مخاطر الفيضانات وارتفاع المياه والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر والعواصف والأعاصير أو حتى موجات الصقيع.