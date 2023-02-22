تتقدمها الصين وأمريكا.. ما هي المناطق الأكثر عرضة للكوارث في العالم؟
كشفت شركة تحليل المخاطر "إكس دي آي" النقاب عن تصنيفها العالمي لمناطق العالم التي تكون مبانيها أكثر عرضة لخطر الكوارث المناخية، وأظهرت النتائج أنّ المقاطعات الصينية تحتلّ تقريبًا جميع المراكز المائة الأولى في الترتيب، تليها الولايات المتحدة.
ووفق تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص، فقد أصدرت الشركة تقريرها عن المباني التي ستكون أكثر عرضة للخطر في العالم خلال الثلاثين عامًا القادمة، وتم نشر هذا الترتيب الخاص بالتهديدات، التي تتعرض لها المنازل والشركات والأعمال والإنشاءات بشكل عام، لكبار المستثمرين ليكونوا على دراية بالمخاطر التي تؤثر على مشاريعهم بحلول عام 2050.
ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 3 درجات مئوية في المتوسط بحلول نهاية هذا القرن، ويرصد مخاطر الفيضانات وارتفاع المياه والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر والعواصف والأعاصير أو حتى موجات الصقيع.
وقال التقرير إنّ "النتائج واضحة، فمن بين 2600 منطقة تم تحليلها، تعد الصين الدولة التي تعتبر منشآتها الأكثر تهديدًا في العالم بسبب تغير المناخ، والأكثر إثارة للدهشة، وإنه قبل إندونيسيا أو الهند، تم وضع العديد من الولايات الأمريكية في قائمة المناطق الأكثر تهديداً".
ومن بين أكثر النتائج اللافتة للنظر في التقرير حلول تسع مقاطعات صينية في المراتب الأولى على قائمة المناطق المهددة، ثم تأتي الولايات المتحدة، مع فلوريدا في المركز العاشر، كاليفورنيا في المركز 19، تكساس في المركز 20، لويزيانا في المركز 35، نيويورك في المركز 46، إلينوي في المركز 53، وبنسلفانيا في المركز 55.
ومن المناطق المستهدفة بهذه المخاطر باكستان والهند وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين واليابان ومصر وبلجيكا.
ووفقاً للتقرير، تقع 114 منطقة من بين 200 منطقة في الترتيب في آسيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى "خطر حدوث فيضانات مدمرة وارتفاع منسوب المياه في العالم".
ولدى الصين وحدها ما لا يقل عن 26 منطقة من بين أكثر 50 منطقة في الترتيب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خطر الأعاصير والفيضانات.
كما أن الولايات المتحدة مهددة بارتفاع منسوب المياه على سواحل خليج المكسيك، وموجات الحر وحرائق الغابات في كاليفورنيا، وكذلك بسبب الأعاصير في فلوريدا وتكساس.
وفيما يتعلق بأوروبا، فإن السواحل الفنلندية والساحل البلجيكي ستكون الأكثر تهديدًا في القارة، حتى قبل أستراليا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الفيضانات.
وتعتبر لندن وميلانو وفينيسيا وأنتويرب وهانوفر أيضًا من مدن مناطق الخطر، كما هو الحال في أقصى شمال فرنسا.