ظاهرة غريبة.. نهر بردى في دمشق يصطبغ باللون الأحمر

وبرر مصدر في "محافظة دمشق"، نقلا عن صحيفة "الوطن" المحلية، أن تصبغ نهر بردى بلون يشبه الأحمر، يعود للأمطار الغزيرة التي شهدتها دمشق وانعكس ذلك على لون الأتربة المنحلة (الطين) في النهر، خاصة مع انخفاض غزارة النبع.

ويعتبر نهر بردى، أبرز معالم العاصمة دمشق، وقد ارتبط بها ارتباطا وثيقا عبر التاريخ، إذ كان له أثر كبير في استقرار حضارات في المدينة.