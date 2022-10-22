زلزال قوته 5.5 درجة يهز سيشوان الصينية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز منطقة سيشوان جنوب غرب الصين، اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

والشهر الماضي، تعرضت هذه المنطقة لأقوى زلزال منذ عام 2017، ما أدى إلى مقتل 65 شخصا.

وضرب الزلزال الذي سجلت قوته 6.8 درجة، سيشوان؛ وكان مركزه في عمق المناطق الجبلية الداخلية للمقاطعة في الغرب.

وشعر السكان بالزلزال في مناطق تبعد مئات الكيلومترات، مثل: شانشي، وقويتشو.

وفي العقود الأخيرة، كان الزلزال الأكثر تدميرا في سيشوان، والصين بأكملها، في عام 2008، عندما تسببت هزة أرضية قوتها ثماني درجات ومركزها "ونتشوان" في مقتل ما يقرب من 70 ألف شخص.