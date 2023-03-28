أزمة جفاف تحرم التونسيين من المياه ليلا

وشمل قطع المياه، بعض مناطق العاصمة تونس ومناطق في محافظات الحمامات وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.

وامتنع مسؤولون في شركة توزيع المياه العامة، وفقًا لرويترز.

وتعاني تونس من موجة جفاف خطيرة مستمرة منذ 4 سنوات، ما يهدد البلاد بالعطش، ما دفع مسؤولين في وزارة الزراعة للقول، إن الوزارة قد تشرع بقطع المياه ليلًا في الصيف لترشيد الاستهلاك في ظل شح مخزونات المياه.

لكن يبدو أن استمرار قلة الأمطار دفع المسؤولين إلى اتخاذ هذا القرار مبكرًا في بعض المناطق.

وقال ياسين مامي النائب بالبرلمان الجديد، إن مسؤولًا في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة أخبره أن سبب الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق مدينة الحمامات ليس بسبب أعمال الصيانة، وإنّما يعود إلى سياسة تقسيط المياه لأن البلاد مهددة بشح المياه.