أزمة جفاف تحرم التونسيين من المياه ليلا
أفاد سكان بعض مناطق العاصمة التونسية بأن السلطات بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلا، في إطار خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار خلفت سدودا شبه فارغة.
وشمل قطع المياه، بعض مناطق العاصمة تونس ومناطق في محافظات الحمامات وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
وامتنع مسؤولون في شركة توزيع المياه العامة، وفقًا لرويترز.
وتعاني تونس من موجة جفاف خطيرة مستمرة منذ 4 سنوات، ما يهدد البلاد بالعطش، ما دفع مسؤولين في وزارة الزراعة للقول، إن الوزارة قد تشرع بقطع المياه ليلًا في الصيف لترشيد الاستهلاك في ظل شح مخزونات المياه.
لكن يبدو أن استمرار قلة الأمطار دفع المسؤولين إلى اتخاذ هذا القرار مبكرًا في بعض المناطق.
وقال ياسين مامي النائب بالبرلمان الجديد، إن مسؤولًا في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة أخبره أن سبب الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق مدينة الحمامات ليس بسبب أعمال الصيانة، وإنّما يعود إلى سياسة تقسيط المياه لأن البلاد مهددة بشح المياه.
وتخاطر السلطات بإثارة توتر اجتماعي بسبب قطع المياه المتكرر دون إعلام في البلد الذي يعاني سكانه بالفعل إحباطا متزايدا بسبب سوء الخدمات العامة وارتفاع التضخم بشكل كبير واقتصاد شبه منهار.
لكن مختصين يقولون، إن السلطات لا بديل لها سوى تقسيط المياه سعيًا لخفض الاستهلاك وسط موجة جفاف غير مسبوقة وسدود شبه فارغة.
وقال حمادي الحبيب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، إن إيرادات السدود التونسية سجلت انخفاضا وصل إلى مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من أيلول/ سبتمبر 2022 إلى منتصف آذار/ مارس 2023.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مخزون سد سيدي سالم في شمال البلاد، وهو مزود رئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق في البلاد، انخفض إلى16 % فقط من سعته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.