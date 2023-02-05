موجة برد تاريخية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة

وعطل المسؤولون الدراسة في المدارس العامة في بوسطن بسبب توقع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 23 درجة مئوية تحت الصفر لتحطم الرقم القياسي المسجل خلال هذا اليوم منذ أكثر من قرن وذلك حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية.

واتخذت عدة مدن إجراءات طارئة لمساعدة السكان، بما في ذلك فتح مراكز تدفئة.