أين وصلت تحذيرات العلماء بشأن ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة؟

ويتعين على العالم التأقلم مع ارتفاع حرارة الأرض لبضعة عقود على الأقل، كما سيكون عليه بعد ذلك خفض الحرارة مرة أخرى، من خلال زراعة الأشجار واحتجاز الكربون لاستبدال "انبعاثات صفر" بانبعاث سلبي "تحت الصفر"، أو اللجوء إلى بعض الهندسة الجيولوجية من الخيال العلمي.

تأثيرات لا رجعة فيها

الدكتور أوليفر جيدن، مؤلف النتائج التي تم الكشف عنها خلال قمة "كوب 28" قال، إن الانبعاثات لم يتم خفضها بالسرعة الكافية للبقاء على المسار الصحيح.

وأضاف أنه حتى لو عادت درجات الحرارة وانخفضت في نهاية المطاف إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فإن بعض التأثيرات ستكون لا رجعة فيها، مثل: الأنواع المنقرضة من النباتات والحيوانات، والغابات التي سوف تخرج عن التوازن الذي تعمل به.

وتابع: "سنتجاوز الـ1.5 درجة على الأرجح، وعلينا أن نستعد لمعرفة ما يجب فعله حيال ذلك، وألا نقول فقط إننا خسرنا المعركة".