مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، عبر حسابه على تويتر، أنه "في طريقه" إلى سوريا، التي تعرضت الاثنين، على غرار تركيا المجاورة، لزلزال عنيف تجاوزت حصيلته حتى الآن عشرين ألف قتيل.

وكتب تيدروس ادهانوم غيبرييسوس: "أنا في طريقي إلى سوريا، حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادا إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".

تزامنًا، أعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق المساعدات الطارئة، مارتن غريفيث، سيتوجه إلى تركيا وسوريا نهاية الأسبوع.

وسيزور غريفيث غازي عنتاب في جنوب تركيا وحلب في شمال غرب سوريا. وسيلتقي خلال زيارته أيضا "السلطات في العاصمة السورية دمشق".

ودخلت الخميس أول قافلة مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سوريا، في اليوم الرابع من عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا حيث خلّف الزلزال أكثر من 20 ألف قتيل.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، في مؤتمر صحافي، أنه "في ظل الظروف المناخية والهزات الارتدادية المستمرة، نخوض سباقا مع الوقت لإنقاذ الأرواح".