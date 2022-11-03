أنثى وحيد القرن "ميرو" تضع مولودًا نادرًا

استقبل متنزه للحياة البرية في بريطانيا، مولودا من نوع نادر لحيوان وحيد القرن، الذي يواجه خطر الانقراض جراء تعرضه للصيد الجائر.

ووفق موقع "بي بي سي" الإخباري، وُلد حيوان وحيد القرن الأبيض الجنوبي النادر، في متنزه الحياة البرية "نوسلي سفاري"، وهي نقطة جذب سياحي تقع في مدينة بريسكوت البريطانية.

وقال كريس سمارت، المسؤول في إدارة هذا المتنزه، إن "الأم ميرو، أنجبت أنثى وحيد القرن الأبيض الجنوبي، بعد مخاض طويل، حيث وُلدت بوزن 10 أطنان".

وأضاف أن الولادة كانت مفاجأة سارة لفريق العاملين في المتنزه، حيث إن فترة حمل وحيد القرن الأبيض تتراوح من 16 إلى 18 شهرًا، وكانت الأم ميرو قد تجاوزت الموعد المتوقع للولادة؛ مما أثار المخاوف من عدم إمكانية تقدم حملها.

ولفت سمارت إلى أن ولادتها كانت غير متوقعة حتى وقت قريب جدًا، على الرغم من تأكيد الحمل مسبقًا، فقد انقضى موعد ولادة ميرو، ولذلك افترضوا أنها لم تعد حاملًا.

وتابع: "لم نشهد أي علامات للحمل إلا قبل أسابيع قليلة من الولادة، عندما كانت في مراحلها الأخيرة".

وأشار سمارت إلى أن هذه الولادة هي الأولى منذ عام 2018 في المتنزه، لوحيد القرن من نوع الأبيض الجنوبي.

وقال إنها "ستنضم إلى بقية أنواع وحيد القرن الأبيض الجنوبي التي تعيش في المتنزه، والبالغ عددها ثمانية".

يذكر أن خبراء علم الحيوان يصنفون وحيد القرن الأبيض الجنوبي على أنه "شبه مهدد بالانقراض" مع وجود حوالي 18000 من هذا النوع في البرية.

وكان يُعتقد أن وحيد القرن الأبيض الجنوبي انقرض في تسعينيات القرن التاسع عشر الميلادي.

ولكن بفضل الاهتمام المستمر والجهود المتواصلة التي تقوم بها العديد من المنظمات على مدى سنوات طويلة، ومن بينها برنامج الجمعية الأوروبية لتربية الحيوانات البرية والأحياء المائية (EAZA)، ازدهر هذا النوع في مناطق محميات الحياة البرية.

ووصف خبراء علم الحيوان، الولادة الجديدة لهذا النوع في متنزه الحياة البرية "نوسلي سفاري"، بالخطوة المثيرة للغاية للحفاظ عليه من خطر الانقراض.

وقال سمارت: "يسعدنا أن نلعب دورًا في منع انقراض وحيد القرن من النوع الأبيض الجنوبي".