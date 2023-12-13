الدنمارك: مشروع اتفاق المناخ الجديد "تقدم تاريخي"

أشادت الدنمارك، الأربعاء، بمشروع الاتفاق الجديد في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ. ووصفته بأنه "تقدم تاريخي" في التطرق لمسألة الوقود الأحفوري، وذلك في أول ردود الفعل من دولة أوروبية.

وقال وزير المناخ الدنماركي دان يورغنسن للصحافيين "إذا تم اعتماده، فسيكون ذلك تقدمًا تاريخيًّا". وأضاف قبل جلسة عامة في مقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي "هذا تاريخي".

وكشفت هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالمناخ، النص المقترح للاتفاق الذي تأمل الدول التوصل إليه في قمة كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة، يتضمن إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي.